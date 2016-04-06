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货币新闻 | 2016年 4月 6日 星期三 22:15 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因较大型船舶运费上涨

路透4月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，受助于较大型船舶运费上升。

整体乾散货运价指数 攀升13点，或约2.67%，报500点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升11点，或2.36%，报477点。日均获利涨187美元，报4,027美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨23点，或4%，报619点。日均获利涨180美元，报4,940美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨3点，至482点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报278点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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