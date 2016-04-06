全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因较大型船舶运费上涨

美国热股：网络流量管理软件商GIGAMON下调季度营收预估，股价崩跌逾27%
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透4月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，受助于较大型船舶运费上升。
整体乾散货运价指数 攀升13点，或约2.67%，报500点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升11点，或2.36%，报477点。日均获利涨187美元，报4,027美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨23点，或4%，报619点。日均获利涨180美元，报4,940美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上涨3点，至482点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报278点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。