国际油市：航煤现货升水触及逾四个月最高，因需求强劲和供应收紧

路透新加坡4月6日 - 亚洲航煤现货价差周三上升0.02美元，至较新加坡报价每桶升水0.27美元，为逾四个月最高，交易商说，因需求强劲和供应收紧。

今年大部份时间，亚洲航煤现货价差均为贴水，因供应充足，但近期情况发生了逆转，因3月至7月是亚洲炼厂维护期高峰。

新加坡现货市场总计成交44.6万桶航煤，这是过去三个月最高单日成交量之一。

交易商表示，尽管新加坡现货柴油交投也同样热络，总计有91.5万桶柴油成交，但供应仍然远远超过需求，因来自于中国和中东的出口。

交易商表示，马来西亚国家石油公司(Petronas)本周稍早卖出24万桶含硫0.25%柴油给ENOC，4月18-20日在马六甲装船，价格为离岸价(FOB)每桶较新加坡报价贴水0.90美元。

这宗交易未能直接得到确认，因买卖双方均未对此置评。

另外，交易商说，印度Essar Oil上周卖出最多13万桶航煤和柴油，4月在瓦迪纳装船。

Essar Oil还卖出最多7万桶船期在4月21-26日的500ppm柴油和6万桶船期在4月24-28日的航煤，价格为离岸价(FOB)较中东报价每桶升水超过1美元。(完)