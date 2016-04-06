金属期市：期铝触及近一周最低，期锡上涨

* 3月印尼锡出口骤降61%

* 中国铜需求增长将放缓

* 顾问公司预计铝价将测试1,480美元支撑位

路透伦敦4月6日 - 期铝周三跌至近一周最低水准，因市场愈发担心中国冶炼厂恢复生产，将令全球供应过剩的情况加剧。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收低0.5%，报每吨1,515美元，盘中跌至3月31日来最低的1,495美元后缩减跌幅。

“铝价在首季急升令生产商感到鼓舞，他们遂恢复其生产。这是我们不会看多中期铝价的原因，”顾问公司T-Commodity合作伙伴Gianclaudio Torlizzi说。

Torlizzi表示，他建议客户在1,520美元作空期铝，目标3月支撑位1,480美元，期铝可能进一步跌至1,400美元。

但在欧洲下午交易时段，美元走低和油价上涨扶助铝价缩减跌幅，且扶助其他金属转至平盘以上。

“人气改善和油价上涨将可能继续支持金属，至少短期如此，”Amalgamated Metal Trading的亚太地区部门主管Richard Fu说。

LME期铜 收升0.3%，报每吨4,788美元。期铜周二触及一个月低位4,751美元，之后收涨0.3%。

“我们预计期铜价格下跌，主要因为今年需求增长趋弱，”英国商品研究所(CRU)铜业分析师李春兰表示，“需求较前月的确增加，但与去年同期相比仍偏低。”

李春兰预计，中国铜需求今年增长0.6%，增速低于去年的3.8%。

汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)分析师指出，由于减产力度不足，且全球最大金属消费国中国的需求疲软，铜价料将跌破1月所及的六年半低点。

期锡 收涨0.9%，报16,500美元，此前印尼称3月锡出口减少61%。