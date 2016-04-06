芝加哥期市：CBOT玉米连涨第四日，因技术性买盘和多头套利交易

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第四日上涨，交易商说，受技术性买盘和美国农户卖盘放缓相关的多头套利交易提振。
在美国现货玉米市场相对强劲的情况下，倍备关注的5月/7月玉米价差1CK6-N6为贴水2-1/2美分，这是去年夏季来最小贴水。5月期货 也升穿包括50日移动均线在内的数条移动均线，引发技术性买盘。
上周四美国农业部公布的玉米种植面积预估大于预期，拖累玉米合约跌至历来低位，之后的每一个交易日该合约都攀升。
5月玉米 收涨1-1/4美分，报3.58美元。
美国南部部份地区天气寒冷和降雨，令当地推迟玉米早播。不过，推迟早播对价格仅造成最小的影响，新作12月玉米 表现不及近月玉米。
今日CBOT玉米期货成交量预计为310,991口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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