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市场报道 | 2016年 4月 7日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米连涨第四日，因技术性买盘和多头套利交易

路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第四日上涨，交易商说，受技术性买盘和美国农户卖盘放缓相关的多头套利交易提振。

在美国现货玉米市场相对强劲的情况下，倍备关注的5月/7月玉米价差1CK6-N6为贴水2-1/2美分，这是去年夏季来最小贴水。5月期货 也升穿包括50日移动均线在内的数条移动均线，引发技术性买盘。

上周四美国农业部公布的玉米种植面积预估大于预期，拖累玉米合约跌至历来低位，之后的每一个交易日该合约都攀升。

5月玉米 收涨1-1/4美分，报3.58美元。

美国南部部份地区天气寒冷和降雨，令当地推迟玉米早播。不过，推迟早播对价格仅造成最小的影响，新作12月玉米 表现不及近月玉米。

今日CBOT玉米期货成交量预计为310,991口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)

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