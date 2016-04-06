美国股市：道琼工业指数收升0.64%，Nasdaq指数上涨1.59%

美国热股：汽车零部件商SHILOH INDUSTRIES第四季扭亏为盈，暴涨逾15%
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透纽约4月6日 - 美国股市周三跳升，受医疗保健股上涨提振，此前辉瑞和艾尔建取消1,600亿美元的并购计划，能源股走坚也扶助推升市场。
根据初步收盘收据，道琼工业指数 收高112.73点，或0.64%，报17,716.05点；标准普尔500指数 收升21.49点，或1.05%，报2,066.66点；Nasdaq指数 上涨76.78点，或1.59%，报4,920.72点。(完)
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。
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