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市场报道 | 2016年 4月 7日 星期四 04:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收升0.64%，Nasdaq指数上涨1.59%

路透纽约4月6日 - 美国股市周三跳升，受医疗保健股上涨提振，此前辉瑞和艾尔建取消1,600亿美元的并购计划，能源股走坚也扶助推升市场。

根据初步收盘收据，道琼工业指数 收高112.73点，或0.64%，报17,716.05点；标准普尔500指数 收升21.49点，或1.05%，报2,066.66点；Nasdaq指数 上涨76.78点，或1.59%，报4,920.72点。(完)

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