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市场报道 | 2016年 4月 7日 星期四 05:31 BJT

加拿大股市：上涨，能源股和Valeant领涨

路透多伦多4月6日 - 加拿大主要股指周三上涨，因油价上涨带动能源股上升，且制药商Valeant股价急升。

能源股劲升逾3%。Valeant Pharmaceuticals International Inc 跳涨18.5%，延续周二的涨势。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 上涨42.8点，或0.32%，报13,347.46点。10大类股中有五类股收高，金融股下跌超过0.3%。必需消费品类股跌1.5%。

Caldwell Securities投资组合经理John Kinsey表示，企业首季季报将是推动市场的下一个诱因。(完)

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