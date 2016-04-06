加拿大股市：上涨，能源股和Valeant领涨

美国热股：汽车零部件商SHILOH INDUSTRIES第四季扭亏为盈，暴涨逾15%
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透多伦多4月6日 - 加拿大主要股指周三上涨，因油价上涨带动能源股上升，且制药商Valeant股价急升。
能源股劲升逾3%。Valeant Pharmaceuticals International Inc 跳涨18.5%，延续周二的涨势。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 上涨42.8点，或0.32%，报13,347.46点。10大类股中有五类股收高，金融股下跌超过0.3%。必需消费品类股跌1.5%。
Caldwell Securities投资组合经理John Kinsey表示，企业首季季报将是推动市场的下一个诱因。(完)
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选