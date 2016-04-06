《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 78.68 +1.36 +1.76 1981014 京东 26.74 +0.22 +0.83 9612340 新浪 49.10 +1.63 +3.43 808835 搜狐 49.29 +0.72 +1.48 187134 网易 144.70 +3.40 +2.41 1026662 百度 186.82 +3.02 +1.64 1927884 台湾 台湾积体电路 25.62 +0.11 +0.43 2018274 联电 2.02 -0.05 -2.42 666192 日月光 5.58 -0.07 -1.24 399951 硅品精密 7.80 +0.07 +0.91 589665 和信超媒体 2.80 +0.02 +0.55 41089 友达 2.79 -0.02 -0.71 72311 中华电信 33.40 -0.22 -0.65 68488 台湾国际航电 40.02 -0.03 -0.07 748875 香港 中国移动 55.11 +0.73 +1.34 206652 中国联通 12.88 +0.17 +1.34 123160 中国电信 53.50 +1.17 +2.24 10415 中芯国际 4.36 -0.05 -1.13 10131 电讯盈科 6.50 +0.10 +1.40 235 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻；审校 龚芳)