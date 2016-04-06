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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          78.68    +1.36    +1.76   1981014
    京东                26.74    +0.22    +0.83   9612340
    新浪              49.10    +1.63    +3.43    808835
    搜狐              49.29    +0.72    +1.48    187134
    网易             144.70    +3.40    +2.41   1026662
    百度             186.82    +3.02    +1.64   1927884
    
    台湾
    台湾积体电路       25.62    +0.11    +0.43   2018274
    联电                2.02    -0.05    -2.42    666192
    日月光              5.58    -0.07    -1.24    399951
    硅品精密           7.80    +0.07    +0.91    589665
    和信超媒体         2.80    +0.02    +0.55     41089
    友达                2.79    -0.02    -0.71     72311
    中华电信           33.40    -0.22    -0.65     68488
    台湾国际航电      40.02    -0.03    -0.07    748875
    
    香港
    中国移动           55.11    +0.73    +1.34    206652
    中国联通           12.88    +0.17    +1.34    123160
    中国电信           53.50    +1.17    +2.24     10415
    中芯国际            4.36    -0.05    -1.13     10131
    电讯盈科         6.50    +0.10    +1.40       235
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张荻；审校 龚芳)

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