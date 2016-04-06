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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 06:09 BJT

****日韩经济指标预测--4月7日-4月14日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    4月4日当周
    
    4月7日(四) 
    2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆)         2月  盈余20,060 盈余5,208
    
    4月8日(五)
    0500 日本消费者信心指数                         3月        --        40.1
    0600 日本服务业景气判断指数                     3月        --        44.6
    
    4月11日当周
    
    4月10日(日)
    2350 日本机械订单(较前月)                       2月        --      +15.0%
                     (较上年同期)                              --       +8.4%
    
    4月11日(一)
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                   3月        --       -2.0%
             进口物价(较上年同期)                              --       -7.4%
    2350 日本银行放款(较上年同期)                   3月        --       +2.2%
    
    4月12日(二)
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)         3月        --       -0.2%
                               (较上年同期)                    --       -3.4%
    
    4月13日(三)
    暂无重要经济数据公布
    
    4月14日(四) 
    2300 韩国失业率                                 3月        --        4.1%
    (完)
    
             
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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