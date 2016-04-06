日韩经济指标预测--4月7日-4月14日****

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月4日当周 4月7日(四) 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 2月 盈余20,060 盈余5,208 4月8日(五) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 40.1 0600 日本服务业景气判断指数 3月 -- 44.6 4月11日当周 4月10日(日) 2350 日本机械订单(较前月) 2月 -- +15.0% (较上年同期) -- +8.4% 4月11日(一) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -2.0% 进口物价(较上年同期) -- -7.4% 2350 日本银行放款(较上年同期) 3月 -- +2.2% 4月12日(二) 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 -- -0.2% (较上年同期) -- -3.4% 4月13日(三) 暂无重要经济数据公布 4月14日(四) 2300 韩国失业率 3月 -- 4.1% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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