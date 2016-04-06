美国与加拿大经济指标预测--4月7日-4月14日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月4日当周 4月7日(四) 1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 +4.8% -9.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月2日当周 27.0 27.6 四周均值(万人) -- 26.325 续请失业金人数(万人) 3月26日当周 217.3 217.3 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加147.4 增加105.4 4月8日(五) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 19.00 21.26 1230 加拿大就业岗位变动(万人) 3月 增加1.0 减少0.23 失业率 7.3% 7.3% 就业参与率 -- 65.9% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 2月 -0.1% +0.2% 趸售销售(较前月) 持平 -1.7% 4月11日当周 4月11日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月12日(二) 1000 美国NFIB小企业信心指数 3月 -- 92.9 1230 美国进口物价(较前月) 3月 +1.0% -0.3% 出口物价(较前月) -0.2% -0.4% 1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 -- 赤字1,930 4月13日(三) 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 3月 -- 持平 (较前月) +0.2% -0.2% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +1.1% +1.2% (较前月) +0.1% 持平 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.9% (较前月) -- +0.1% 1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.4% -0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% -0.1% 1400 美国企业库存(较前月) 2月 持平 +0.1% 1400 加拿大央行利率决定 -- -- 0.5% 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 57.7 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 50.4 4月14日(四) 1230 加拿大新屋价格指数 2月 -- +0.1% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.2% -0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.2% +1.0% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.3% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.5% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 3月 -- +0.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 徐文焰)