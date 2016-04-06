澳新经济指标预测--4月7日-4月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月4日当周 4月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 3月 -- 46.1 4月7日(四) 暂无重要经济数据。 4月8日(五) 暂无重要经济数据。 4月11日当周 4月10日(日) 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- +0.7% (较上年同期) -- +9.3% 4月11日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- -3.9% 投资性房屋融资 -- -1.6% 4月12日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正8 企业信心指数 -- 正3 2245 新西兰食品价格指数 3月 -- -0.6% 4月13日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 4月 -- -2.2% 1200 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 56.0 4月14日(四) 0130 澳洲就业人数(人) 3月 -- 增加300 全职就业人数(万人) -- 增加1.59 就业参与率 -- 64.9% 失业率 -- 5.8% 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 64.7% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张涛；审校 张荻)