版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 06:17 BJT

****澳新经济指标预测--4月7日-4月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值    
       
    4月4日当周
    
    4月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                        3月          --        46.1
    
    4月7日(四)
    暂无重要经济数据。
    
    4月8日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    4月11日当周
    
    4月10日(日)
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)             3月          --      +0.7%
                      (较上年同期)                             --      +9.3%
    
    4月11日(一)
    0130 澳洲房屋融资                             2月          --      -3.9%
             投资性房屋融资                                    --      -1.6%
    
    4月12日(二)
    0130 澳洲NAB企业现况指数                      3月         --         正8
                企业信心指数                                  --         正3
    2245 新西兰食品价格指数                       3月         --       -0.6%
    
    4月13日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                       4月         --       -2.2%
    1200 新西兰制造业表现指数(PMI)                3月         --        56.0
    
    4月14日(四)
    0130 澳洲就业人数(人)                         3月         --     增加300
             全职就业人数(万人)                               --    增加1.59
             就业参与率                                       --       64.9%
             失业率                                           --        5.8%
    0300 新西兰公债海外持有比例                   3月         --       64.7%
    (完)
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 张涛；审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐