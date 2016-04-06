金砖国家：4月6日股汇市收盘纵览

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透4月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月6日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.48%，报809.03点。
中国股市：沪综指微收跌结束四连涨，银行股偏弱令大盘升势暂歇
中国汇市：人民币收盘价继续下跌，因午后国际美元快速反弹
香港股市：收盘几近持平，金融类股拖累大盘涨势
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.95%，报48,096.240点，交易员削减对巴西总统罗塞夫下台的押注。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.6441/53，上日收报3.6804/10。雷亚尔上涨，因为巴西央行过去几周多次干预汇市后，周三未出手抑制雷亚尔涨势。
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南非股市：小幅下跌，银行股和零售类股跌势拖累大盘，但资源类股上扬。指标Top-40指数 收盘下跌0.06%，报45,084.42点；大盘综合指数 收盘下跌0.08%，报51,184.32点。
南非汇市：兰特回落，市场关注美联储会议记录
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印度股市：小幅收高，在上日录得近两个月最大跌幅后反弹，但由于财报季临近，整体市场人气仍然谨慎。BSE指数 收盘上涨0.07%，报24,900.63点；NSE指数 收盘上涨0.15%，报7,614.35点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.655/66.665，上日收报66.46/66.47。卢比下跌是因为，外资银行及进口商的美元买盘盖过了美国很快升息的预期降温引发的卢比涨势。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.97%，报863.29点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.59%，报455.56点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.42%，报67.59；卢布兑欧元 升值1.39%，报77.007。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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