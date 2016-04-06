更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存意外大减，油品库存增加

美国热股：汽车零部件商SHILOH INDUSTRIES第四季扭亏为盈，暴涨逾15%
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
(新增分析师评论、油价表现和背景)
路透4月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存意外从历史高位下降，因炼厂继续增加产量且进口下滑，但汽油库存增加，结束六周连跌。
EIA公布，截至4月1日该周，美国原油库存 减少490万桶，分析师预估增加320万桶。
EIA称，美国原油交割地库欣库存 增加35.7万桶，至6,632万桶。
库存数据公布后，美国原油 扩大涨幅，在15分钟内就跳升2%或0.72美元。最终收涨1.86美元，报每桶37.75美元。
纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff表示，EIA的报告“温和支持”油市，炼厂加工量跳增加上进口量减少，“显然是促使整体原油库存减少的因素。”
上周美国原油日进口量 减少44.6万桶。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加19.9万桶，炼厂产能利用率 上升1.0个百分点，至91.4%。
美国一周汽油库存 增加143.8万桶，市场预估为减少96.7万桶。
EIA数据还显示，美国馏分油库存 增加179.9万桶，预估为减少33.3万桶。(完) (编译 刘静/张若琪 审校 李军/王颖)
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。
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