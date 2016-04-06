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货币新闻 | 2016年 4月 7日 星期四 07:50 BJT

更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存意外大减，油品库存增加

(新增分析师评论、油价表现和背景)

路透4月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存意外从历史高位下降，因炼厂继续增加产量且进口下滑，但汽油库存增加，结束六周连跌。

EIA公布，截至4月1日该周，美国原油库存 减少490万桶，分析师预估增加320万桶。

EIA称，美国原油交割地库欣库存 增加35.7万桶，至6,632万桶。

库存数据公布后，美国原油 扩大涨幅，在15分钟内就跳升2%或0.72美元。最终收涨1.86美元，报每桶37.75美元。

纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff表示，EIA的报告“温和支持”油市，炼厂加工量跳增加上进口量减少，“显然是促使整体原油库存减少的因素。”

上周美国原油日进口量 减少44.6万桶。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加19.9万桶，炼厂产能利用率 上升1.0个百分点，至91.4%。

美国一周汽油库存 增加143.8万桶，市场预估为减少96.7万桶。

EIA数据还显示，美国馏分油库存 增加179.9万桶，预估为减少33.3万桶。(完) (编译 刘静/张若琪 审校 李军/王颖)

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