《中国报摘》--中国证券报4月7日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定实施《装备制造业标准化和质量提升规划》，引领中国制造升级；部署推进“互联网＋流通”行动，促进降成本扩内需增就业；并确定2016年深化医药卫生体制改革重点。
* 其他:
--财政部发布的《关于部分国家储备商品有关税收政策的通知》，明确部分国家储备商品税收优惠。
--全国股转公司公告称，为进一步规范主办券商推荐业务，明确主办券商内核职责，指导主办券商做好推荐业务内核工作，并在前期研究基础上，起草了《全国中小企业股份转让系统主办券商内核工作指引（试行）》，同时向社会公开征求意见。
--浦发银行 发布年报，2015年实现营业收入1,465.50亿元人民币，同比增长18.97%，净利润506.04亿元，同比增7.61%。
--中兴通讯 披露年报，2015年公司营业收入为1,001.9亿元，同比增23.0%，净利润为32.1亿元，同比增21.8%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 林高丽)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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