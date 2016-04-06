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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 07:46 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月7日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定实施《装备制造业标准化和质量提升规划》，引领中国制造升级；部署推进“互联网＋流通”行动，促进降成本扩内需增就业；并确定2016年深化医药卫生体制改革重点。

* 其他:

--财政部发布的《关于部分国家储备商品有关税收政策的通知》，明确部分国家储备商品税收优惠。

--全国股转公司公告称，为进一步规范主办券商推荐业务，明确主办券商内核职责，指导主办券商做好推荐业务内核工作，并在前期研究基础上，起草了《全国中小企业股份转让系统主办券商内核工作指引（试行）》，同时向社会公开征求意见。

--浦发银行 发布年报，2015年实现营业收入1,465.50亿元人民币，同比增长18.97%，净利润506.04亿元，同比增7.61%。

--中兴通讯 披露年报，2015年公司营业收入为1,001.9亿元，同比增23.0%，净利润为32.1亿元，同比增21.8%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 林高丽)

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