《中国报摘》--中国证券报4月7日

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定实施《装备制造业标准化和质量提升规划》，引领中国制造升级；部署推进“互联网＋流通”行动，促进降成本扩内需增就业；并确定2016年深化医药卫生体制改革重点。

--财政部发布的《关于部分国家储备商品有关税收政策的通知》，明确部分国家储备商品税收优惠。

--全国股转公司公告称，为进一步规范主办券商推荐业务，明确主办券商内核职责，指导主办券商做好推荐业务内核工作，并在前期研究基础上，起草了《全国中小企业股份转让系统主办券商内核工作指引（试行）》，同时向社会公开征求意见。