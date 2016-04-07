表格：外资上周转为买超日股，日本投资者卖超海外债券

路透东京4月7日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至4月2日当周，外资转为买超日 本股票。 外资4月2日止当周在日本股市买超4,152亿日圆，前一周为卖超3,588亿日圆。 日本投资人最近一周卖超海外债券15,551亿日圆，前一周为买超11,643亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 3月27日-4月2日 +415.2 +30.2 -3,770.0 3月20日-3月26日 -358.8r -1,826.8r -2,209.9 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 3月27日-4月2日 -50.1 -1,555.1 +65.1 3月20日-3月26日 -32.3r +1,164.3r +63.9r 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)