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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 08:00 BJT

表格：外资上周转为买超日股，日本投资者卖超海外债券

路透东京4月7日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至4月2日当周，外资转为买超日
本股票。

    外资4月2日止当周在日本股市买超4,152亿日圆，前一周为卖超3,588亿日圆。
    
    日本投资人最近一周卖超海外债券15,551亿日圆，前一周为买超11,643亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
                        股市           债市        货币市场
    3月27日-4月2日     +415.2          +30.2       -3,770.0 
    3月20日-3月26日    -358.8r      -1,826.8r      -2,209.9 

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市           债市       货币市场
    3月27日-4月2日     -50.1       -1,555.1          +65.1 
    3月20日-3月26日    -32.3r      +1,164.3r         +63.9r
  
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
    (完) 
    
  
 (编译 王兴亚；审校 张若琪)

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