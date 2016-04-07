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市场报道 | 2016年 4月 7日 星期四 08:15 BJT

全球贵金属：4月6日SPDR黄金持仓较前一交易日增加0.51%，或4.17吨

路透4月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二增加0.51%或4.17吨，至819.60吨。

以盎司计，黄金持仓量 从26,217,040.51盎司增至26,350,840.9盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛；审校 白云)

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