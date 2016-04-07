《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月7日

*工商时报：

--台北国际汽车零配件展、台北国际车用电子展、台湾国际机车产业展、台湾国际电动车展等四展昨日共同起跑，预估四天展期将吸引破纪录的7,000名海外买家来台采购，汽车电子料将成展会接单最大赢家，抢食全球汽车电子每年超过2,300亿美元庞大商机。

--国安基金管理委员会下周二召开第二次例会，财政部长张盛和表示，原先授权护盘日期到4月中旬为止，但因本届委员即将卸任，预计不会做出继续护盘的决议，让国安基金自动退场，后续就交由新委员决定。

--近期屡有外银被传有意撤台，花旗（台湾）银行昨日罕见由台湾团队三巨头出面，表达十分看好台湾数十兆元的金融资产市场及后续成长。花旗银行董事长管国霖更透露，非常有兴趣在台湾购买金融同业的资产，今年内会主动拜访他行，落实行动。

*经济日报：

--央行外汇局长颜辉煌表示，外资汇入台湾后买债的金额不多，且央行设有不得超过汇入资金三成的限制，会特别留意外资买债的状况。

--北区国税局局长李庆华表示，财政部已颁订房地合一税查核计画，并交给五区国税局执行，4月起只要申报适用自住房地租税优惠、重购退税与亏损案件，都会逐案进行查核，一旦查到有短漏报行为，除补税外还会处以0.5倍罚锾。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。