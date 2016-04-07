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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 08:26 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月7日-4月14日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期  时间  国家     规模    发行细节
 4/7         日本             标售三个月期贴现国库券
 4/7         日本             加强流动性标债
 4/12        意大利           标售债券
 4/12        日本             标售10年期通胀保值公债
 4/12        美国             标售三年期公债
 4/13        意大利           标售中长期债券
                              
 4/13        美国             标售10年期公债
                              
 4/14        日本             标售三个月期贴现国库券
 4/14        美国             发售30年期公债
 4/14        日本             标售30年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    

 (编译 王兴亚；审校 龚芳)

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