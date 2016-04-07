《全球主要国家债券发行预告》--4月7日-4月14日

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 4/7 日本 标售三个月期贴现国库券 4/7 日本 加强流动性标债 4/12 意大利 标售债券 4/12 日本 标售10年期通胀保值公债 4/12 美国 标售三年期公债 4/13 意大利 标售中长期债券 4/13 美国 标售10年期公债 4/14 日本 标售三个月期贴现国库券 4/14 美国 发售30年期公债 4/14 日本 标售30年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 龚芳)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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