版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 08:37 BJT

《中国重要政经日程》--4月7日-7月9日

=============================今日重要政经日程==========================

4月7日（周四）

*--农业部举行新闻发布会，介绍玉米结构调整与生猪生产形势有关情况。

--应国家主席习近平邀请，瑞士联邦主席约翰·施奈德-阿曼将对中国进行国事访问，至9日。

=============================近期重要政经日程==========================

4月8日

*--应外交部长王毅邀请，德国外长施泰因迈尔将访华，并举行第二轮中德外交与安全战略对话，至10日。

4月11日（周一）

*--应国家主席习近平邀请，尼日利亚联邦共和国总统穆罕马杜·布哈里对中国进行国事访问，至15日

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 马蓉; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐