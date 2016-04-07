《中国重要政经日程》--4月7日-7月9日

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
=============================今日重要政经日程==========================
4月7日（周四）
*--农业部举行新闻发布会，介绍玉米结构调整与生猪生产形势有关情况。
--应国家主席习近平邀请，瑞士联邦主席约翰·施奈德-阿曼将对中国进行国事访问，至9日。
=============================近期重要政经日程==========================
4月8日
*--应外交部长王毅邀请，德国外长施泰因迈尔将访华，并举行第二轮中德外交与安全战略对话，至10日。
4月11日（周一）
*--应国家主席习近平邀请，尼日利亚联邦共和国总统穆罕马杜·布哈里对中国进行国事访问，至15日
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 马蓉; 审校 黄凯)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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