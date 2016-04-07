《香港报摘》--经济日报4月7日

**头版头条**

--MSCI亚洲研究总监兼董事总经理谢征傧表示，MSCI刚发布A股纳入谘询的第二份补充文件，谢征傧称谘询期将于5月底结束，预期将于6月第二周左右宣布年度检讨结果。A股纳入MSCI指数的谘询已是第三个年头，惟每年都有新关要闯。本轮谘询中，MSCI新增的两大关注点，就包括（一）A股公司大规模主动停牌以及（二）反竞争条款。

**其他**

--为提高用户私隐度，WhatsApp昨日新增「点对点加密」技术，除传送及接收者可解密信息外，网络服务供应商等第三者均无办法破解内容。

--内地电子支付市场蓬勃，根据大数据（Big-Data Research）专业研究机构指出，去年手机綫上交易金额有57%增长，总金额达9.31万亿元人民币。

--银联收紧内地人到港买保险支付措施，似未影响本港保险公司，富衞香港及澳门行政总裁黄大伟称，市场过分解读相关外滙措施，公司今年首季度新业务价值按年增长逾50%，「可见内地对香港保险政策未变」。

--永利澳门 预告，上季现金经营溢利（EBITDA）按年跌约8%至12%，但按季回升至少17%，明显优于预期，昨股价先跌后回升近2%。惟有券商指，近期濠赌股累积升幅较大，宜先锁定利润。

--中兴通讯 昨公布去年度业绩，由于公司涉嫌违反美国出口管制条例，被实施限制出口措施，公司实际收入及纯利表现较公司1月时预期的，分别下调0.6%及15.1%，股份今日复牌。

--证监会公布，精熙国际 知悉2012年下半年转录亏损后，未于业绩公布前发出盈警，将在市场失当行为审裁处向精熙及两名高层展开研讯，指其没有在合理地切实可行的范围内尽快披露股价敏感资料。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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