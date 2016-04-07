《中国报摘》--其他报纸重要消息4月7日

**上海证券报**

--记者获悉，上海市正酝酿崇明撤县设区相关事宜，近期有关会议可能将审议关于崇明撤县设区的方案。

--记者获悉，国家有关部门近日或召集数家大型中央电力、煤炭企业，就《关于中央企业煤电企业长期稳定合作方案（征求意见稿）》召开座谈会。征求意见稿提出，将坚持市场化导向，遵循市场化定价机制，加快推进2016年度合同的签订，引导煤电企业逐步建立中长期供需协议，巩固和提升煤电企业间的电煤供应市场份额。

--工信部、发改委、财政部等三部委联合印发了《机器人产业发展规划（2016-2020年）》。规划明确，未来五年中国机器人产业要实现关键零部件和高端产品的重大突破，实现机器人质量可靠性、市场占有率和龙头企业竞争力的大幅提升。

**证券时报**

--传统金融行业的坏账寒冬，催生不良资产加快处置的需求。记者获悉，山西、江西两省的省级资产管理公司（AMC）已于今年2月陆续亮相，此外，陕西、海南等地的“地方AMC”亦在加紧筹建中；截至目前，已正式开办或授权的地方AMC已扩容至23家。

--互联网金融平台金鹿财行、当天财富近日陷入兑付危机，两个平台的“战略合作伙伴”上海快鹿投资集团在调整管理层后宣布，到2018年3月底前兑付完毕。快鹿集团新任董事局主席徐琪称，集团将以所持资产及企业信用，对出现问题的各合作方及产品进行兜底，并即刻启动对金鹿财行、当天财富等平台的全资并购及重组工作。

**第一财经日报**

--上海警方证实，中晋资产管理（上海）有限公司及相关关联公司涉嫌经济犯罪被立案调查，中晋资管在销售端的品牌，即在上海为人熟知的“中晋合伙人”；据来自中晋资管的宣传资料，投资人在中晋合伙人平台上的投资总额已突破340亿元，涉及总人次超过13万；而目前中晋系核心高管徐勤等已被控制。

--刚刚完成私有化并从美国退市的合一集团（优酷土豆集团）董事长兼首席执行官古永铿表示，合一集团的下一步是三年内在国内上市。

**21世纪经济报道**

--据21世纪经济报道了解，中钢集团债务重组方案目前已经上报给国资委、银监会并等待国务院的批复，方案涉及与几十家银行谈成的减债、展期、债转股等条款，最终债务规模有望降至600亿元左右，其中债转股的比例大约占到一半，展期的部分债务时限为六年。

--中国基金业协会会长洪磊表示，经过研究制定的《私募基金募集行为管理办法》有望于本月正式发布。(完)