《香港报摘》--信报4月7日

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
**头版头条**
--上海刚发布「20条」打击非法集资，随即引爆多个当地理财产品炸弹，更波及本港多只细价股急挫。证券界指出，这些在内地经营理财产品的投资公司，手法类似私募基金，当进行集资后，近年默默在港投资股票或买壳，而中央积极改革内地监管体系，将触发更多同类公司爆煲，中港股市势持续波动。接连出事的中晋系及金鹿财行，至今拖累六家本港上市公司股价大泻。
**其他**
--港交所资料显示，中晋的母公司国太控股，持有本港细价股中国创新 及华耐控股 ，另亦曾投资中国趋势 ，三股昨日受累分别大挫14%至26%。早前另一理财平台上海快鹿投资集团旗下金鹿财行，把电影《叶问3》包装成投资产品爆煲，拖累明华科技 、十方控股 、大中华金融 昨日仍未止泻。
--南韩时装品牌衣恋集团（E-LAND Group）计划把旗下负责中国业务的公司上市，香港为首选地。南韩传媒报道，衣恋集团公布计划整合旗下两家负责中国业务的公司挂牌，最快2018年完成上市计划。
--平安证券 公布有意卖盘后，昨复牌一度急升逾22%，惟高位缺乏承接，最终收报0.141港元，仅升约2.2%。平安证券前晚发公告指出，与一家内地金融控股集团于本月1日签订谅解备忘录，拟以不少于12亿港元，认购平安证券的股份及可换股债券，最终可占发行股本不少于51%。
--阿里巴巴 公布，截至上月31日财政年度，据中国零售交易总额（GMV）计算，公司已正式成为全球最大的零售体，截至上月21日，GMV已录得逾3万亿元人民币。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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