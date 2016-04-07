《分析师观点》台湾3月通膨率2.0%虽高于预期，未来料下行央行续降息

路透台北4月7日 - 台湾主计总处周四公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.0%，因蔬果及水产品价格比去年高，为连续第七个月为正数。不过分析师认为，通膨率料将下行，央行6月续降息机会仍大。

3月通膨率此较市场预期为高。路透调查预期为年增1.40%。台湾今年第一季的通膨率则为+1.74%。

3月CPI较上月经季调后则升0.18%；3月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期则跌4.94%，核心CPI较上年同期升0.79%。

**市场评论**

渣打银行首席经济学家符铭财：

主要受到食品因寒害及去年基期低的影响，核心物价增长没有太大变动，都还在0.8%附近。我们预估4-5月通膨率会明显走低，至于央行6月的理监事会议还是要密切观察经济成长的情况，目前我们仍认为货币政策将会维持宽松的方向。第二季如果通膨明显趋缓，且政府公布的首季经济成长率又是负的，第二季出口还没有明显回温，预估第二季央行仍将降息半码(0.125个百分点)。

--凯基投顾总经分析师蔡耀德：

此次受到食品价格反弹影响，带动3月CPI年增率高于预期，但后续市场将转趋关注对央行货币政策影响较深的核心CPI，观察第一季核心CPI持平略低于上年第四季表现，没有对央行货币政策产生转向的影响，仍旧会维持宽松货币政策。

**市场反应**

--台币兑美元 周三收贬6.4分至32.442。

--台股加权股价指数 周三收盘跌1.67%报8,513.55点

--10年公债105/4期 殖利率周三收跌1.12基点报0.8200%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行2016年3月底决议再将官方利率降息半码至1.500%，为连续第三季降息，因经济表现疲弱。

--台湾官方此前再下修2016年经济成长率至1.47%(原估为成长2.32%)，且通膨率修正至0.69%(原估为成长0.84%)。(完)

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