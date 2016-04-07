《全球汇市》美元/日圆持于17个月低点附近，FED会议记录凸显谨慎态度

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1408 1.1397 +0.10 +5.05 1.0860 美元/日圆 109.60 109.78 -0.16 -8.89 120.30 欧元/日圆 125.06 125.13 -0.06 -4.15 130.47 美元/瑞郎 0.9552 0.9556 -0.04 -4.65 1.0018 英镑/美元 1.4138 1.4120 +0.13 -4.07 1.4738 美元/加元 1.3065 1.3087 -0.17 -5.59 1.3839 美元/离岸人民币 6.4774 6.4808 -0.05 -1.38 6.5680 澳元/美元 0.7614 0.7598 +0.21 +4.66 0.7275 新西兰元/美元 0.6828 0.6820 +0.12 +0.04 0.6825 澳元/日圆 83.490 83.390 +0.12 -4.71 87.620 新西兰元/日圆 74.850 74.910 -0.08 -8.70 81.980 英镑/日圆 154.97 155.04 -0.05 -12.56 177.22 澳元/新西兰元 1.1148 1.1126 +0.20 +4.54 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王兴亚/戴素萍/孙国玉/王颖；审校 白云/龚芳/李爽/陈宗琦)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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