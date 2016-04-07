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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 09:03 BJT

《全球汇市》美元/日圆持于17个月低点附近，FED会议记录凸显谨慎态度

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1408  1.1397  +0.10  +5.05  1.0860
    美元/日圆            109.60  109.78  -0.16  -8.89  120.30
    欧元/日圆         125.06  125.13  -0.06  -4.15  130.47
    美元/瑞郎            0.9552  0.9556  -0.04  -4.65  1.0018
    英镑/美元            1.4138  1.4120  +0.13  -4.07  1.4738
    美元/加元            1.3065  1.3087  -0.17  -5.59  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4774  6.4808  -0.05  -1.38  6.5680
    澳元/美元            0.7614  0.7598  +0.21  +4.66  0.7275
    新西兰元/美元        0.6828  0.6820  +0.12  +0.04  0.6825
    澳元/日圆         83.490  83.390  +0.12  -4.71  87.620
    新西兰元/日圆     74.850  74.910  -0.08  -8.70  81.980
    英镑/日圆         154.97  155.04  -0.05 -12.56  177.22
    澳元/新西兰元     1.1148  1.1126  +0.20  +4.54  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王兴亚/戴素萍/孙国玉/王颖；审校 白云/龚芳/李爽/陈宗琦)

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