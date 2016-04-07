巴西称该国确诊和疑似小头症病例降至5092例

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西利亚4月6日 - 巴西卫生部周三称，在截至4月2日的一周，该国与寨卡病毒有关联的确诊和疑似小头症病例从一周前的5,235例降至5,092例。

这些病例中，确诊小头症病例从一周前的944例增至1,046例，疑似小头症病例从4,291例降至4,046例。

巴西卫生部称，在截至4月2日的一周，该国排除的小头症病例从一周前的1,541例增至1,814例。

巴西方面认为多数小头症病例与寨卡病毒有关联，不过该病毒与小头症之间的关联尚未得到科学方面的证实。（完）