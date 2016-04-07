巴西称该国确诊和疑似小头症病例降至5092例

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西利亚4月6日 - 巴西卫生部周三称，在截至4月2日的一周，该国与寨卡病毒有关联的确诊和疑似小头症病例从一周前的5,235例降至5,092例。
这些病例中，确诊小头症病例从一周前的944例增至1,046例，疑似小头症病例从4,291例降至4,046例。
巴西卫生部称，在截至4月2日的一周，该国排除的小头症病例从一周前的1,541例增至1,814例。
巴西方面认为多数小头症病例与寨卡病毒有关联，不过该病毒与小头症之间的关联尚未得到科学方面的证实。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。