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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 08:57 BJT

中航期货：今年沪铝有望成为有色中的黑马

以下内容节选自4月7日的《期货日报》：

从去年11月下旬以来，沪铝筑底反弹，进入2016年，铝价反弹势头不减，春节后更是突破11000元/吨重要阻力位。基于宏观面和基本面分析，我们判断沪铝中期反弹将延续，并将成为有色中的黑马。

目前沪铝强于外盘，均线继续向上发散，MACD高位金叉，日线级别反弹延续。LME铝从3月初高点1600美元/吨以上回落，3月下旬在1475美元/吨附近获得支撑，目前已重回1530美元/吨上方，日线上有形成双底迹。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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