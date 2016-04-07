中航期货：今年沪铝有望成为有色中的黑马

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以下内容节选自4月7日的《期货日报》：
从去年11月下旬以来，沪铝筑底反弹，进入2016年，铝价反弹势头不减，春节后更是突破11000元/吨重要阻力位。基于宏观面和基本面分析，我们判断沪铝中期反弹将延续，并将成为有色中的黑马。
目前沪铝强于外盘，均线继续向上发散，MACD高位金叉，日线级别反弹延续。LME铝从3月初高点1600美元/吨以上回落，3月下旬在1475美元/吨附近获得支撑，目前已重回1530美元/吨上方，日线上有形成双底迹。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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