国泰君安期货：沪铜做空时机逐渐成熟

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以下内容节选自4月7日的《期货日报》：
当前铜市利多因素正逐渐消退，供应过剩对铜价的打压作用日益明显。
虽然国内库存存在下滑趋势，但截至4月初，上期所、COMEX、LME、保税区四地总库存徘徊在110万吨。我们认为在全球经济没有出现明显转好迹象的情况下，铜库存将继续处于较高位置。另外，从周期上来看，本轮铜价反弹启动时间相对较早，截至4月1日，已经反弹56个交易日，逼近5年反弹平均交易日数。
综合以上诸多利空因素，我们认为铜价还存在探底可能，时间应该在4月中旬左右。同时LME现货升水攀高，国内外库存存在逆向流动的预期，从而使得内外盘反套成为可能。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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