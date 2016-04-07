国泰君安期货：沪铜做空时机逐渐成熟

虽然国内库存存在下滑趋势，但截至4月初，上期所、COMEX、LME、保税区四地总库存徘徊在110万吨。我们认为在全球经济没有出现明显转好迹象的情况下，铜库存将继续处于较高位置。另外，从周期上来看，本轮铜价反弹启动时间相对较早，截至4月1日，已经反弹56个交易日，逼近5年反弹平均交易日数。