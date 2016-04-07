南证期货：利好积聚，郑糖蓄势待发

自本榨季开始至2月底，中国糖进口量为151.1万吨，比上榨季同期的159.1万吨微降8万吨左右。据测算，从泰国进口的配额外白糖成本为5216.5元/吨，配额外进口利润为253.5元/吨。进口利润的减少促使国内贸易商减缓进口步伐，从而在一定程度上支撑了糖价。