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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 08:59 BJT

南证期货：利好积聚，郑糖蓄势待发

以下内容节选自4月7日的《期货日报》：

ICE原糖在连续上涨后，近期驻足“休息”。郑糖走势则相对独立，没有跟随国际糖价上扬，整个3月都在蓄势调整，笔者认为，随着后期消费逐渐好转，郑糖有望走出上涨行情。

　　自本榨季开始至2月底，中国糖进口量为151.1万吨，比上榨季同期的159.1万吨微降8万吨左右。据测算，从泰国进口的配额外白糖成本为5216.5元/吨，配额外进口利润为253.5元/吨。进口利润的减少促使国内贸易商减缓进口步伐，从而在一定程度上支撑了糖价。

　　总体来说，因厄尔尼诺现象导致泰国等主要糖出口国减产趋势明显，各大机构均上调供应短缺量，国际糖价明显强于国内。而国际糖价走高使得中国进口量减少，一定程度上支撑了郑糖期价。建议逢回调长线布局多单。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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