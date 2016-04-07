《汇市简讯》欧元/澳元早盘走贬，但技术信号偏多

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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* 欧元/澳元早盘下滑0.1%，澳元浮现温和需求；开盘曾下挫0.6%，澳元因风险胃纳及油价上扬而弹升
* 澳洲今日无重要经济数据出炉，汇价或陷入整理
* 动能指标呈现中性，五日、10日及20日均线切入位小升，格局偏多
* 若收在1.5140上方，则将点燃下一波涨势；该点为2016年跌势的38.2%回档位 * 周二低位1.4921及稍早高点1.5004，为初步支撑/阻力所在
* 图表：reut.rs/1oDnACJ (完)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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