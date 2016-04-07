《汇市简讯》欧元/澳元早盘走贬，但技术信号偏多

* 欧元/澳元早盘下滑0.1%，澳元浮现温和需求；开盘曾下挫0.6%，澳元因风险胃纳及油价上扬而弹升

* 若收在1.5140上方，则将点燃下一波涨势；该点为2016年跌势的38.2%回档位 * 周二低位1.4921及稍早高点1.5004，为初步支撑/阻力所在