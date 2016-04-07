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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 09:00 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元早盘走贬，但技术信号偏多

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* 欧元/澳元早盘下滑0.1%，澳元浮现温和需求；开盘曾下挫0.6%，澳元因风险胃纳及油价上扬而弹升

* 澳洲今日无重要经济数据出炉，汇价或陷入整理

* 动能指标呈现中性，五日、10日及20日均线切入位小升，格局偏多

* 若收在1.5140上方，则将点燃下一波涨势；该点为2016年跌势的38.2%回档位 　　* 周二低位1.4921及稍早高点1.5004，为初步支撑/阻力所在

* 图表：reut.rs/1oDnACJ (完)

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