瑞达期货：沪胶支撑明显，调整走势逐渐步入尾声

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以下内容节选自4月7日的《期货日报》：
前期，沪胶1609合约价格曾一度调整至11,135元/吨，不过，彼时由于买盘强势，价格很快重新企稳回升。目前沪胶重新站上20日均线，短期均线汇集后重新对价格形成支撑。
目前，MACD指标中的DIFF和DEA仍处于零值上方运行，两者开口有收敛迹象，绿柱也逐渐缩小，说明调整势逐渐步入尾声。
操作上，投资者可背靠11,550元/吨买多，以11,400元/吨为止损位，短期目标12,000元/吨。(完)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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