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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 09:01 BJT

瑞达期货：沪胶支撑明显，调整走势逐渐步入尾声

以下内容节选自4月7日的《期货日报》：

前期，沪胶1609合约价格曾一度调整至11,135元/吨，不过，彼时由于买盘强势，价格很快重新企稳回升。目前沪胶重新站上20日均线，短期均线汇集后重新对价格形成支撑。

　　目前，MACD指标中的DIFF和DEA仍处于零值上方运行，两者开口有收敛迹象，绿柱也逐渐缩小，说明调整势逐渐步入尾声。

　　操作上，投资者可背靠11,550元/吨买多，以11,400元/吨为止损位，短期目标12,000元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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