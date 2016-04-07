国际油市：油价上升，但交易商警告称大涨时机尚不成熟

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
原油库存自纪录高位意外下降，支持美国原油价格。
“油价在EIA数据公布后劲扬，”澳新银行周四在晨报中说。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，4月1日止当周美国原油库存下降490万桶，而分析师预期的是增加320万桶。
欧洲方面，北海油田下个月预计将展开设备检修维护，给布兰特原油价格带来支撑。
分析师称，从需求端来看，制造业似乎从近期疲势中反弹。
“据我们的计算，全球制造业采购经理人指数(PMI)3月创下两年半最大按月增幅，”麦格理银行称。
不过一些交易商警告称，原油期货价格上涨的时机可能出现得早了，没有实货市场基本面的支持。
4月17日全球主要产油国将按计划举行会议，就冻产展开讨论。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/白云; 审校 龚芳/戴素萍)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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