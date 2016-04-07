长江期货：政策显效，焦炭市场乐观向上

以下内容节选自4月7日的《期货日报》：

在政策收获期，投资性需求的实质性好转为3月份的焦炭市场带来曙光，从产地到销区，现货市场打破沉寂，价格轮番上涨。作为周期性需求驱动行业，焦炭价格企稳的根源在于需求端持续好转。从这个角度看，4月份焦炭基本面依然乐观。

尽管产业弱势格局尚未根本扭转，但阶段性供需错配引发的局部市场资源短缺，有望带来焦炭价格阶段性回升，且自下而上的利润传导仍在持续，焦炭价格仍有补涨空间。(完)

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