长江期货：政策显效，焦炭市场乐观向上

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以下内容节选自4月7日的《期货日报》：
在政策收获期，投资性需求的实质性好转为3月份的焦炭市场带来曙光，从产地到销区，现货市场打破沉寂，价格轮番上涨。作为周期性需求驱动行业，焦炭价格企稳的根源在于需求端持续好转。从这个角度看，4月份焦炭基本面依然乐观。
尽管产业弱势格局尚未根本扭转，但阶段性供需错配引发的局部市场资源短缺，有望带来焦炭价格阶段性回升，且自下而上的利润传导仍在持续，焦炭价格仍有补涨空间。(完)
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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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