中信建投期货：大连铁矿石期货后期回落概率大

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以下内容节选自4月7日的《期货日报》：
自去年12月以来，铁矿石期货上演了一波强势反弹行情。从价格超跌反弹到需求回暖及钢厂补库，铁矿石期价不断创下反弹新高。截至4月5日收盘，铁矿石期货主力合约1609最高曾上探至431元/吨，较去年12月低点回升55.04%。鉴于当前整体经济形势依然不乐观，需求逐步走弱，叠加港口库存高企，预计后期铁矿石期价回落的概率大。
当前经济下行压力依然存在，在供给逐步增加的背景下，终端需求将逐步转弱，预计后期铁矿石价格将承压回落。操作上，建议在1609合约上逢高布局空单。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>