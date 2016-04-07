中信建投期货：大连铁矿石期货后期回落概率大

自去年12月以来，铁矿石期货上演了一波强势反弹行情。从价格超跌反弹到需求回暖及钢厂补库，铁矿石期价不断创下反弹新高。截至4月5日收盘，铁矿石期货主力合约1609最高曾上探至431元/吨，较去年12月低点回升55.04%。鉴于当前整体经济形势依然不乐观，需求逐步走弱，叠加港口库存高企，预计后期铁矿石期价回落的概率大。