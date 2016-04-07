全球金市：金价上涨因美联储对加息谨慎，然股市涨势制约金价上行

股市上涨削弱黄金的避险魅力。

美元疲弱支撑黄金。美元兑日圆周四接近17个月低点。

美联储周三公布3月15-16日政策会议记录显示，决策者讨论了4月是否需要加息，不过委员们一致认为应谨慎对待加息，因面临全球经济减速的风险。

决策者在3月会议结束时暗示，他们预计2016年将升息两次，但升息时机看似仍未确定。

会议记录公布后，交易员对美联储将早于12月加息的押注略有提高。市场在会议记录公布前就存在这种预期。

金价在今年前三个月录得近30年来最大季度涨幅，因对美联储加息预期减退。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三持仓量增加0.51%至819.60吨，为近两周来首次持仓增加。(完)

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