全球金市：金价上涨因美联储对加息谨慎，然股市涨势制约金价上行

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
股市上涨削弱黄金的避险魅力。
美元疲弱支撑黄金。美元兑日圆周四接近17个月低点。
美联储周三公布3月15-16日政策会议记录显示，决策者讨论了4月是否需要加息，不过委员们一致认为应谨慎对待加息，因面临全球经济减速的风险。
决策者在3月会议结束时暗示，他们预计2016年将升息两次，但升息时机看似仍未确定。
会议记录公布后，交易员对美联储将早于12月加息的押注略有提高。市场在会议记录公布前就存在这种预期。
金价在今年前三个月录得近30年来最大季度涨幅，因对美联储加息预期减退。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三持仓量增加0.51%至819.60吨，为近两周来首次持仓增加。(完)
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(编译 孙国玉/李爽 审校 龚芳/张荻)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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