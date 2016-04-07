《香港报摘》--其他报纸重要消息4月7日

**明报**

--内银债转股近期成为市场焦点，惟盛传为首批试点的中行 已初尝苦果，受股价下跌拖累，上月接纳华荣能源 以股抵债，至今不足1个月帐面亏损已近10亿元人民币。摩通预测，首批债转股很大机会以国企先行，惟一旦执行，因回报率较低、债务亦较重，若银行无力扭转企业经营情况，便要额外拨备，意味将牺牲银行业，为宏观经济减低杠杆。

**星岛日报**

--人民币虽然经历大幅波动，但根据伦敦商学院与香港大学合作的一项最新调查显示，大部分中港行政人员仍看好人民币前景，预计人民币将于10年内成为国际货币的重大竞争对手，在人民币与港元此消彼长格局下，62%受访者认为港元最终会被淘汰。致力扞卫港元的金管局对此迅速回应，并强调港元的法定货币地位不变，当局无意改变联汇制度。

--美国联储局上月议决维持息率不变，而且加息预期降温，港股因而回升逾8%，带动强积金三月回报逾5%，收复大部分失地。惟今年首季累计仍未止血，首季整体强积金回报累计跌近1%，即每个强积金成员户口累计仍蚀逾1880元，当中以日本股票基首季表现最差。

**苹果日报**

--零售市道不景兼无起色，龙头金行之一的周大福 日前放弃月租高达450万港元旺角巨舖，转以十分之一的45万元租金改租同一幢大厦面向弥敦道的舖位，每月省租405万港元。

--东亚 遭对冲基金狙击，又被基金顾问批评企业管治差，市场关注该行明日举行的股东会上，身兼主席及行政总裁的李国宝，会否被「叮出」董事会。本报专访东亚多位名人股东，其中工厦大王之子杨国佳质疑李国宝三父子获取过多认股权；律师许天福则直言主席换人并非坏事。

**东方日报**

--中交建 去年新签合同达6,503.15亿元人民币，按年增长约6.9%，未完工合同高达8,672.98亿港元，首席财务官傅俊元认为，反映未来一段时间的订单已经落实，今年新签合同目标约6,500至7,000亿港元，比去年略有上升。

**文汇报**

--马云等为大股东的瑞东 昨宣布，于周二(5日)收市后，旗下全资附属公司Profit Mind连同数名认购人与文化传信 订立股份认购协议。Profit Mind已同意认购，而文化传信同意发行约7,142.86万股新股，总代价约1,500万港元。（完）

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