港报社评：巴拿马文件敲响暮鼓晨钟--信报4月7日

位处北极圈寒气袭人的冰岛，全国只有三十三万人口，但关乎各国元首私囊的泄密风波一刮起，随即触发该国超过一万人涌到首都雷克雅未克（Reykjavik）抗议，足见涉及隐瞒资产的金融丑闻是何等犯众怒。既然是众怒难犯，冰岛总理京勒伊格松（Sigmundur Gunnlaugsson）无法再口硬否认，宣布辞职下台，流出泄密风波的「第一滴血」。

泄密风波源于中美洲小国巴拿马一间律师行Mossack Fonseca的海量文件，经过德国《南德意志报》穿针引线，国际调查记者同盟（ICIJ）抽丝剥茧，配合世界各地超过一百家传媒机构共同侦查，一千一百万份文件统称为「巴拿马文件」。当中内容牵连甚广，京勒伊格松受到诘难之处是涉嫌利益冲突，开设海外账户匿藏资产，诚信荡然无存。

巴拿马文件惊动国际政坛，震撼程度比起「维基解密」及斯诺登事件更高，全球媒体无不聚精会神，企图在浩瀚资料与数字里找出各国政要的贪腐证据，例如俄罗斯总统普京及其亲信是否存在着不道德交易。至于中国，文件披露至少八名新旧领导层的家人，涉嫌在外国开设离岸公司。除此之外，香港原来跟巴拿马一直有千丝万缕的关系，不少离岸公司的资金透过香港的银行滙进滙出。

严格而言，在巴拿马之类的离岸天堂开设离岸公司，并不意味着一定犯法，即使是隐藏身份或者避税，极其量是游走于法律的灰色地带而已。问题却是，离岸公司有可能进行见不得光的洗黑钱甚至军火买卖，相关活动难免予人鬼鬼祟祟的感觉，所以全球皆有彻查的呼声，英国工党就要求查一查首相卡梅伦家人的税务状况，因为其亡父Ian Cameron生前所设的离岸公司，三十多年来从未在英国缴过税。

从乐观的角度出发，巴拿马文件也许为国际政坛敲响暮鼓晨钟，提醒各人在数码化的网络时代必须洁身自爱，切勿因贪得贫最终身败名裂。套用一句老话，若要人不知，除非己莫为，人工智能日新月异，泄密往往只靠键盘，左瞒右瞒亦未必能够瞒天过海。举头三尺有神明，如今有一个高科技的崭新注脚，举头三尺有黑客。

与此同时，中国又捣破一宗贪腐大案，再度打下大老虎。内地官媒证实，中央军委前副主席郭伯雄涉嫌受贿犯罪，军事检察院侦查终结，移送审查起诉。当局查明，郭伯雄利用职务便利，为他人职务晋升或调整提供帮助，直接和通过家人收受贿赂，数额特别巨大，郭伯雄供认不讳。有报道引述军方高层消息指出，郭伯雄被控受贿八千万元人民币，不过这个「小数目」难以令人置信，毕竟与郭伯雄关系密切的解放军总后勤部前副部长谷俊山，涉案金额就接近二百亿元，相比之下，所谓八千万元根本是小巫见大巫。

诚然，中国一次又一次打虎拍苍蝇，反贪防腐的工作没有一刻停下来，表面上予人痛定思痛之感。然而，为什么北京由始至终无法建立一个「廉洁中国」的正面形象呢？为什么「依法治国」的口号不断重申，至今还没有太大的公信力呢？关键之处不妨在巴拿马文件的泄密风波之中参详一下。尽管文件披露至少八名中共新旧高层的家人，涉嫌在外国开设离岸公司，但中国外交部发言人洪磊反驳道，有关指控毫无根据，对此不会作出评论。

目前更加有传言，中共政治局常委扩大会议尝试集思广益为事件扑火，对策是「讲错不如沉默」，一方面装作低调，另方面封堵禁删。内地《环球时报》发表社评，只字不提涉及中方的部分，仅仅说到「对普京这样的非西方领导人，只要『有爆料』，假的也会被当成『疑似真的』」，暗示西方社会造谣。

对于高层老虎们的利益轇轕，不是根据法治精神一视同仁调查清楚，而是选择性沉默，如此富有中国特色的反贪防腐，公信力少不免打折扣。法律面前，人人平等，中国要建立廉洁形象，最低限度必须确立天子犯法与庶民同罪的原则，绝对不应该任由「这只老虎比那只老虎更加平等」。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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