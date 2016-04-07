港报社评：违规堆填如无王管，政府应彰显公权力--明报4月7日

近期，新界一些土地违规堆填、霸占官地营运牟利的情况，随着传媒报道，政府部门跟进处理，事态反映当局在新界地政的执法力度极度不足，政府取态甚至可以用软弱来形容。另外，事态说明违规堆填和霸占官地的人嚣横跋扈，视法规政令如无物，对本港自诩为法治社会，政府经常说坚决执法，无疑是极大讽刺。政府应该全面审视对新界土地使用的执法，投放足够资源，务必要做到公权力对新界的全覆盖，对新界出现类似享有凌驾法律的特权状况，社会要求当局以零容忍态度处理。

大棠违规堆填7年，当局政令未获理会

最新一宗大规模违规填土，涉及前任乡议局主席刘皇发的家族成员。事缘在元朗大棠约20万平方尺土地，原本绿化盎然，由2009年开始被人用作倒泥，现在相当于3个标准足球场偌大面积，已经堆填至距离行人路最低处约有4米高，停泊了货车、拖头和私家车等，俨然是一处停车场。这处倒泥堆填为时长达7年，其间规划署曾经对有关人等分别发出6次「违例通知书」和「恢复原状通知书」，不过，几经反覆争持之后，堆填面积却是愈来愈大，形成今日的景况。

从已知过程看来，有关人等对规划署执法虚与委蛇，阳奉阴违，他们的做法和取态固然与主观欲求有关，不过检视整个过程，主要还是当局执法让他们有太多空间，可以拖延和钻空子。大棠这宗大规模堆填个案，规划署多次确认违规，多次正式通知要求恢复原状，包括曾经两度对个别地段钉契，但是有关人等连规划署要求种草了事的低度要求也不理会。至于规划署也未见积极，涉事土地超过恢复原状限期一年了，近日规划署才提出检控。执法宽松，助长了违规行为。

这类新界土地违规使用，地主取态嚣横、当局执法不力，例子还有很多。例如天水围嘉湖山庄附近的「泥头山」，当局限令地主喷浆加固以策安全，事态已经一个月了，喷浆工程进展缓慢，到本月15号之前会否完工，无人有把握，因为不知道地主究竟有什么盘算。当局容许「泥头山」以喷浆「包裹」，在民居附近有这样一座庞大假山，其丑陋与影响周遭环境观感，可谓是厌恶之物，即使如此，当局以至市民却是拿它毫无办法。

另一宗在元朗横洲，有地方人物涉嫌霸占官地，经营停车场逾20年，经传媒报道之后，地政总署证实约3.8公顷官地被占用，并于上月采取行动，清除多幅官地上的霸占物。不过，值得注意的是，地政总署虽然表示对限期前未清理的官地考虑提出检控，但就称「检控工作并不涉及追讨租金」。有研究土地政策人士指出，事件中被占用的官地，以去年元朗区仓地租金计算，占用10年已涉及约2亿元。霸占官地赚大钱而毋须付出代价，当局再采取多少行动，也缺乏阻吓力，值得担心的是会吸引其他人仿效。

地方势力坐大，侵损公衆利益

新界土地乱象，首先是地方人物无视法纪，违规牟利，当局则从法例规定以至执法力度都严重不足，遂出现养痈为患后果；久而久之，一些违法行为更明目张胆地进行。大棠、天水围的大规模违规堆填，横洲的霸占官地等，正好说明官府力弱、地方横行的实质。近年，新界地方人物对区内土地拥有和使用，有人说什么新界的土地原本都是原居民的，他们想做什么都可以，云云；这是罔顾法纪的歪理，无限扩张原居民特权，当然经不起法律检验，但是不少人视之为在新界有特权的依据，反映在他们违规使用新界土地的行为上。

公权力在新界遭到漠视的状态，甚为明显；除了上述情况，丁屋僭建也是一例，政府务必要遏止新界继续向特权滑去的趋势，要让公权力在新界地区全面而有力地覆盖。首先，现行法规罚则轻微，变相鼓励钻空子牟利行为，政府须全面检视相关法规，进行修订，务使法规罚则有阻吓力，要违法违规的人付出代价。其次，政府要检视相关部门的人力，投入资源，配置足够人手，然后切实严格执法，扭转目前新界土地使用的情况。

横洲霸占官地个案，涉及原来公屋计划须转移地点并缩减规模，这是地方势力坐大之后，反过来影响政策、规划，说明公权力不彰的地区，公衆利益不仅难以维护，还有可能出现被侵损的情况。政府对此，不能不慎。

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