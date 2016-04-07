《路透晚报》--4月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：3月末外汇储备环比小升终结连四月跌势，未来仍有一定下降压力

中国3月外汇储备环比小升，出现102.58亿美元的增长，结束此前连续四个月下跌。分析人士普遍表示，虽然3月外储规模反弹，但由于美联储加息仍在路上，且中国经济依旧面临下行压力，在人民币贬值预期难消情况下，未来外储仍有一定下降压力。

--中国经济：今年外贸形势更加复杂严峻，成本、汇率是主因--商务部

中国商务部称，今年外贸形势更加复杂严峻，下行压力加大；成本上升、人民币汇率不稳定、融资难融资贵是影响外贸的主要因素。

--中国农业：政府拟提高国内大豆种植面积以满足食用需求--农业部官员

中国农业部一名官四表示，中国将致力于扩大大豆种植面积，以满足国内的食用需求，但不会阻碍进口。

--《分析师观点》台湾3月通膨率2.0%虽高于预期，未来料下行央行续降息

台湾主计总处公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.0%，因蔬果及水产品价格比去年高，为连续第七个月为正数。不过分析师认为，通膨率料将下行，央行6月续降息机会仍大。

--路透调查：台湾3月出口料连续14个月下滑，但降速放缓

根据路透对13位分析师所进行调查的预估中值显示，台湾3月出口料下滑9.6%，为连续第14个月萎缩。

--香港数据：3月底止外汇储备资产增至3,619亿美元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年3月底止官方外汇储备资产为3,619亿美元，较上月底增加19亿美元。

【金融】

--中国金融：全面推进金融改革，降低大型银行国家持股比例--专家

中国财政部财政科学研究所原所长贾康称，针对中国金融市场结构失衡、功能不全和“金融抑制”，应全面推进金融改革，具体内容包括进一步深化金融机构特别是大型商业银行改革，适当降低国家持股比例，提升社会资本持股比例。

--中国企业：中钢集团600亿债务重组方案上报待批，半数债转股--报载

已陷入困境多时的中钢集团债务重组有了新转机。据21世纪经济报道报导，中钢集团债务重组方案目前已上报给国资委、银监会并等待国务院的批复，方案中包含了债转股，占债务的一半。

--中国金融：中晋系涉嫌非法集资被查涉三港股，媒体称平台融资逾340亿

上海警方宣布，中晋股权投资基金管理(上海)有限公司及相关关联公司涉嫌非法集资被查，20余名核心成员被捕，中晋系旗下三家港股近日亦暴跌。有媒体报导称，该平台上的投资总额逾340亿元人民币，目前的投资存量超过50亿元。

--机构观点：香港在全球金融中心排名跌至第四位，被新加坡超前--智库Z/Yen

据英国智库机构Z/Yen最新公布的全球金融中心指数显示，香港的排名下跌一位至第四，排在伦敦、纽约及新加坡之后。

【固定收益】

--中国信用债：发改委要求开展企业债兑付风险排查，月中将开专题会--消息

中国近期信用债违约案例增多，据三位消息人士透露，企业债监管部门国家发改委近期再次下发通知，要求发行人、承销商及各地发改委等开展企业债券本息的兑付风险排查工作，并加强存续期的信息披露工作。

--中国公开市场：今日进行100亿元七天逆回购，单日净回笼900亿元

中国央行公开市场今日进行100亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净回笼900亿元。

--《中国债市每日综述》偏空情绪发酵一二级齐走弱，短期难觅明显趋势

中国银行间债市现券延续弱势，国债收益率涨幅略逊国开债。市场人士表示，今日偏空情绪继续发酵，午后二级市场收益率明显上行，并带动国开行10年增发债招标结果远高预期。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.2575%，20年3.9212%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标的10年固息增发债中标收益率为3.2575%，明显高于市场预期，因午后二级市场增发标的券收益率明显上行；同时招标的20年期增发债中标收益率为3.9212%，接近预期。

--新债招标：中国进出口行三年债收益率2.7807%，10年3.4123%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三期固息债中，三年、五年和10年期的中标收益率分别为2.7807%、3.0444%和3.4123%，其中10年品种明显高于二级水平；三期债对应投标倍数为2.15倍、2.40倍和2.64倍。

--新债招标：新疆三至10年专项地方债利率较下限上浮5-20个bp--业内人士

业内人士透露，新疆维吾尔自治区上午招标的三、五、七和10年专项地方债，中标利率分别为2.37%、2.58%、2.93%和3.05%，较投标区间下限上浮5-20个基点(bp)；稍早招标的三、五、七、10年一般地方债，中标利率分别为2.42%、2.62%、2.98%和3.08%，较投标区间下限上浮10-23个bp。

--新债招标：贵州三至10年专项地方债利率较下限上浮21-30个bp--业内人士

业内人士透露，贵州省下午招标的三、五、七和10年专项地方债，中标利率为2.53%、2.72%、3.03%和3.15%，较投标区间下限分别上浮21、24、25、30个基点(bp)；稍早招标的三、五、七、10年四期一般地方债，中标利率为2.52%、2.69%、3.05%和3.14%，较投标区间下限分别上浮20、21、27、29个bp。

【外汇】

--中国汇市：人民币收盘升幅缩至不足百点，因午后国际美元再现反弹

人民币兑美元即期收盘上涨近百点，中间价因隔夜国际美元回落而反弹。交易员称，人民币对国际美元的反应较之前相对积极，午后国际美元探底反弹，人民币回吐早前部分涨幅，预计人民币短期续围绕6.45-6.49元区间内宽幅波动。

--人民币衍生品：大行卖压减退美元掉期曲线小升，一年期向利率平价靠拢

中国境内美元/人民币掉期曲线小幅上行，其中一年期美元掉期较上周反弹逾一成。交易员称，本周以来中资大行卖压有所减退，被人为打压的一年期掉期逐渐向利率平价靠拢。

--人民币汇率：汇丰CEO欧智华预期中国会继续允许人民币兑美元贬值

汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)表示，汇丰预期中国会继续允许人民币兑美元贬值。

--人民币汇率：近期波动未影响贸易结算中的人民币需求--汇丰高管

汇丰控股的一位高管称，近期人民币汇率虽然下滑，但并未影响跨境贸易结算中企业对人民币的偏好，因在贸易结算中使用人民币仍然有利可图。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1.4%连两日回调，市场人气转谨慎获利抛压浮现

中国股市沪综指收盘下跌1.4%，连续第二日回调。分析师指出，在大盘冲高受阻后，投资者对后市走势信心不足，获利回吐盘涌出，沪指继续在3,000点以上震荡。

--中国钢铁：今年前两个月钢企合计亏损114亿元人民币--中钢协秘书长

中国钢铁工业协会(CISA)党委书记兼秘书长刘振江表示，受长期供应过剩影响，中国钢铁行业今年前两个月总计亏损114亿元人民币(18亿美元)。

--《独家新闻》中联重科欲让特雷克斯确信，双方的并购交易能够实现--消息

知情消息人士称，中国中联重科正寻求让美国起重机制造商特雷克斯(Terex)确信，能够履行对后者的34亿美元收购要约。之前双方已就价格达成广泛一致。

--《独家新闻》中国艾派克正就收购美国利盟国际展开磋商--消息

据消息人士透露，中国墨盒芯片生产商--珠海艾派克科技股份有限公司正在就收购美国打印机和成像系统供应商利盟国际展开磋商。

--全球金融：中国建行完成购买LME经纪公司迈特迪斯特的75%股权

中国建设银行完成对英国迈特迪斯特贸易有限公司(Metdist Trading Limited)多数股权的收购，成为第二家进入伦敦金属交易所(LME)圈内交易的中国企业。

--中国能源：煤电央企有望建长期合作机制，今年拟以月度指数定价--报载

上海证券报报导，国家有关部门近日召集数家大型中央电力、煤炭企业，就《关于中央企业煤电企业长期稳定合作方案（征求意见稿）》召开座谈会。该征求意见稿建议今年煤电合同采用“年度固定量+月度指数定价”的模式。

--中港股业绩：中兴通讯因美国出口限制事件调整去年业绩，净利增速减半

因受美国出口限制事件的影响，中国大型通讯设备生产商--中兴通讯股份有限公司调整了去年业绩。据公司公布的年报，去年净利同比增长21.8%，这较1月份公布业绩快报时的净利增速（43.48%）减少一半。

--《焦点》中国未来数月料加大铜出口，震撼全球铜市--交易员

中国的铜库存目前接近纪录高位，可能即将向国际市场释放其中一部分，由此将震撼全球铜市。

--《焦点》中国“茶壶”炼油厂大量进口原油，致青岛港待卸货油轮暴增

中国新晋原油进口商即所谓“茶壶”(teapot)炼油厂的原油购买量飙升，导致青岛港油轮暴增，卸货延迟时间最长达到一个月，引致昂贵费用并加大了向中国售油的难度。 （完） (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)