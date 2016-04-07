港报社评：法庭恪守本分，行会上诉得直--文汇报4月7日

港视因未获行政会议批准发出免费电视牌照而提出司法覆核，去年获原讼庭判处胜诉，行会不服提出上诉。昨日上诉庭裁定行会上诉得直，行会毋须重新考虑港视的申请。根据《广播条例》，行会有权因应市场持续发展及公众利益，决定发牌的数量和政策，这是法律赋予行会的权力，本就不应透过司法覆核去干预。此次上诉庭的判决，再次传递一个重要信息：司法覆核并非万能，法庭尊重行政的权力，不会越俎代庖，随意挑战政府的政策，避免对管治造成干扰。

港视不获发牌曾经引起不小的争议，社会上有意见认为政府任意「搬龙门」，没有按照《广播条例》依法办事。结果上诉庭三名法官一致裁定政府上诉得直，判词明确指出，根据《广播条例》，行政长官会同行政会议考虑发牌时，其中一个可以考虑因素是公众利益，包括市场的可持续性。行会以循序渐进方式发出免费电视牌照，以确保市场可持续性，符合政府的一贯政策。如果行会不理公众利益而发牌，反而违反了法例的规定。

事实上，政府正是考虑到本港免费电视市场的实际生存空间，为免出现「割喉式」竞争，不轻率处理免费电视牌照，没有「不设上限」发牌，是对业界和市民负责的做法，亦符合《广播条例》的要求。法庭的判决还了政府一个公道。

至于港视认为，顾问报告指港视在三间申请牌照的公司中，整体表现排名第二，但最终未获发牌是不合理。上诉庭指出，港视虽然其他方面占优，但在行会最重视的节目策略和能力方面，港视最为逊色，结果被行会排在最尾。法例授权行会发牌，而非由法庭去发牌，为牌照申请者排列名次并非司法覆核的功能。这就是说，在如何发牌的具体事宜上，不能透过司法覆核去干预，这是此次判决最重要的信息，体现了法庭尊重行政权力，不随便插手政府政策。

终审法院前常任法官列显伦曾指出，司法覆核不是要挑战政府的政策，而是关注行政机构有没有违法及滥权。终审法院前首席法官李国能亦一再重申，司法覆核不能解决复杂的政治、经济及社会问题；市民要倚赖政治过程寻找解决方案，这需要行政及立法机关去进行，并非法庭的责任。

《广播条例》赋予行会酌情权，决定是否发出免费电视牌照；向有意申请牌照者发出的指引中，亦明示符合指引要求，不保证获发牌，最终决定权归行会。申请者是否符合资格，应不应获得牌照，需要专业的部门来评核，法庭绝不可能有足够的专业知识和技能来当裁判员，法庭的职责是衡量政府发牌的决定是否合法。如果法庭将所有社会事务都包揽上身，那岂不成为「法官治港」？法庭将发牌的权力交回行会，表明法例授权行会发牌，而非由法庭去发牌，为牌照申请者排列名次并非司法覆核的功能。这是理性、明智的决定，显示法庭恪守本分，防止司法覆核被滥用，从而维护有效管治。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘