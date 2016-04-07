港报社评：新台参战， 电视业须良性竞争--星岛日报4月7日

市民的免费电视台选择，昨日起增加到三家，大家期望可以透过多元化发展，打破「一台独大」的局面，为推动本港创意产业带来新刺激。不过，新电视台的投资规模远不及传统强手，开台重炮要借力外购剧集，反映热闹背后的谨慎盘算，能否达到观众和投资者的盼望，视乎收视、广告、资金和创意人才如何产生良性互动。 亚洲电视在最后的免费台岁月，已经愈来愈少人收看，电视业在缺乏竞争下故步自封，当局决定发出新的免费电视台牌照，香港电台亦朝着提供二十四小时电视广播的目标发展，为市民带来揭开电视业新景象的希望。不过，今天的传媒生态环境，与本港上次有三家免费电视台的黄金时代，已经截然不同，要面对更艰巨的经营环 境。 刀仔锯大树 须创意搭够 随着互联网兴起，大众观看传统电视台节目的时间大幅摊薄。今天免费电视台面对的竞争，除了「友台」之外，还有多个收费电视台及网络电视，包括由内地和美国来的过江龙，有的以剧集取胜，有的以体育节目招徕，市民得以享受百花齐放的选择。除了遍地开花的网上媒体外，不少人还花大量时间在群组等社交互动平台。要吸引市民返回电视机前看免费台节目，是高难度动作，也是高风险投资。 在广告量不断被新媒体分薄的限制下，新投入竞争的免费电视台，在投资方面相当谨慎。昨日开台的电讯盈科旗下ViuTV，向通讯局呈交的计画书是首三年投资六亿元。获行政会议原则上同意发牌的有线电视旗下奇妙电视，计画中首六年营运开支超过十亿元。这些投资数额，与无线电视为了续牌而作出未来六年六十三亿元的投资承诺一比，顿显小巫见大巫。 新投资者「刀仔锯大树」的营运策略，反映在ViuTV开台首天出击的两大重锤，分别是外购极热韩剧和旅行真人骚，观众可以饱眼福，电视台成本则比自己斥资拍剧为低。不过，这种安排不容易长期维持观众追看的兴趣，当一套剧集播完，或者真人骚的新鲜感已过，需要有足够的「货源」和创意，才能够继续吸引观众和广告商。 做大个饼 为青年增出路 至于港台，予人临急拉夫填补亚视空缺的形象，人手和设备都未准备好，要靠大量重播节目来填塞空档。自从港台新电视部大楼连同改进设备的六十亿元拨款申请，无法得到立法会足够支持而撤回以来，港台扩展一直备受资源掣肘，难以大展拳脚，满足廿四小时频道的优质节目数量需求。 虽然面对种种局限，新免费电视台「参战」，加强了传统大台的竞争感，促使其加强投资改善节目质素。此外，免费电视台增加了节目需求，毕竟不能全靠外购剧集和转播体育赛事来应付，无论是直接制作或者外判本地独立制作，都增加了青年发挥创意的机会，打破电视节目和剧集的固有模式。如果能够藉此重拾免费电视台的吸引力，「做大个饼」，创意产业工作者和消费者都能受惠。

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