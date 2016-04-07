《香港重要政经日程》--4月7日-5月6日

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
================== 今日重要政经消息=================
4月7日（周四）
公布3月底止外汇储备资产数字。
16:00 大唐发电 业绩记者会。
* 汇丰“中国与人民币”论坛
* 晨星中国内地基金投资策略会。
================== 近期重要政经消息=================
4月8日（周五）
09:00 维达国际 股东周年大会。
11:30 东亚银行 股东周年大会。
彩虹集团新能源 在中国举行临时股东大会。
11:30 金山能源 在香港举行股东特别大会。
4月18日（周一）
14:00 第一电讯集团 在中国举行临时股东大会。
*4月21日（周四）
11:30 金石矿业 在中国举行股东特别大会。
*4月22日（周五）
中国建筑国际 公布首季度业绩。
中车时代电气 公布首季度业绩。
*4月26日（周二）
中国平安保险 公布首季度业绩。
*4月27日（周三）
马钢 公布首季度业绩。
维达国际 公布首季度业绩。
*4月28日（周四）
中海发展 公布首季度业绩。
*5月6日（周五）
09:30 中海物业 股东周年大会。
10:00 香港飞机工程 在香港举行股东周年大会。
11:30 中国海外发展 股东周年大会。
注：（1）*代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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