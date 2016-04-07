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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 09:38 BJT

《香港重要政经日程》--4月7日-5月6日

================== 今日重要政经消息=================

4月7日（周四）

公布3月底止外汇储备资产数字。

16:00 大唐发电 业绩记者会。

* 汇丰“中国与人民币”论坛

* 晨星中国内地基金投资策略会。

================== 近期重要政经消息=================

4月8日（周五）

09:00 维达国际 股东周年大会。

11:30 东亚银行 股东周年大会。

彩虹集团新能源 在中国举行临时股东大会。

11:30 金山能源 在香港举行股东特别大会。

4月18日（周一）

14:00 第一电讯集团 在中国举行临时股东大会。

*4月21日（周四）

11:30 金石矿业 在中国举行股东特别大会。

*4月22日（周五）

中国建筑国际 公布首季度业绩。

中车时代电气 公布首季度业绩。

*4月26日（周二）

中国平安保险 公布首季度业绩。

*4月27日（周三）

马钢 公布首季度业绩。

维达国际 公布首季度业绩。

*4月28日（周四）

中海发展 公布首季度业绩。

*5月6日（周五）

09:30 中海物业 股东周年大会。

10:00 香港飞机工程 在香港举行股东周年大会。

11:30 中国海外发展 股东周年大会。

注：（1）*代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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