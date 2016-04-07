香港已公布经济指标--2016/4/7

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2016年2月 零售销售值 -20.6* -6.6^ +14.8 2016年2月 零售销售量 -19.5* -5.2 +18.1 2016年2月 综合消费物价指数(CPI) +3.1 +2.7 +4.6 2016年2月 甲类消费物价指数(CPI A) +3.6 +2.9 +6.5 2015年第四季 本地生产总值(GDP) +1.9 +2.3 +2.2 ------------------------------------------------------------------------------------------ 15年12月-16年2月 15年11月-16年1月% 14年12月-15年2月% % 失业率 3.3 3.3 3.3 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2016年2月 贸易赤字／盈余 -33.15 -17.48 -35.88 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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