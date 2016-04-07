中国债市动态：现券清淡一级延续偏弱，经济企稳及供给压力抑制市场情绪

路透上海4月7日 - 中国银行间债市周四早盘现券清淡成交中收益率续涨，新债表现亦偏弱，三期进出口行债招标需求一般，其中10年品种定位明显高于二级水平。交易员称，近日经济企稳迹象增多，新债供给亦愈发密集，短期债市或继续面临调整压力。

华中一银行交易员表示，继昨日现券收益率上行之后，“今天还是在往上走，看市场的成交，也不是太积极。”

剩余期限近10年的指标券150218国开债最新报价 在3.3100%/3.2900%，上日尾盘为3.3000%/3.2900%。

上述交易员称，经济数据向好，二季度供给增多，债券收益率仍有向上趋势。虽然不少机构判断经济下行压力依然较大，但好转的数据制约债市情绪，“都不太敢做多。”

北京一基金交易员称，一季度末过后银行加大融出力度，资金面趋于宽松，但诸多利空压制下债市面临调整压力，4月流动性亦存波动风险，不少机构还是倾向于降低杠杆谨慎操作。

“从1月份的低点到现在，利率债调整幅度还不到50bp，CPI肯定还是上，基本面也是好转的，应该还有调整空间，”他说。

中国进出口银行上午招标增发的三期固息债中，三年、五年和10年期的中标收益率分别为 2.7807%、3.0444%和3.4123%，其中10年品种明显高于二级水平；三期债对应投标倍数为2.15倍、2.40倍和2.64倍。

据路透统计，今日公开招标发行的利率债规模逾1,400亿元，包括180亿元口行债、150亿元国开债、800亿元贵州地方债和308亿元新疆地方债。

剩余期限近10年的指标券150218国开债最新报价 在3.3100%/3.2900%，上日尾盘为3.3050%/3.2925%。

中国央行公开市场周四进行100亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%；据此计算，今日净回笼900亿元。