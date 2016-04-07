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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 09:52 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--4月7日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      4/8     深　　维宏股份　300508　   *1,421     *20.08     *22.98 摩根士丹利华鑫　4/12  
      4/11    沪    朗迪集团  732726  不超过2,368     --        --       中投证券  4/13
     *4/15    沪　　天鹅股份　732029　　 2,334        --        --       中德证券　4/19
      4/20    深　　苏奥传感　300507　　 1,667       24.92      22.99    国金证券　4/22
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    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     --     沪　　德宏股份 1,960       13.50     21.60  摩根士丹利华鑫
     --     沪　　飞科电器 4,360       18.03     16.52     中信证券
     --     深　　东音股份 2,500       11.97     14.64     中泰证券
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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