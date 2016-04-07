路透基点：首旅酒店集团获得12亿美元过桥贷款用于收购如家--TRLPC

路透香港4月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有企业首旅酒店(集团)股份有限公司已获得12亿美元一年期过桥贷款，用于收购经济型连锁酒店--如家酒店集团。

消息人士称，中国工商银行提供了这笔双边过桥贷款。

贷款于4月1日签署并支取，如家酒店集团也在同日宣布收购完成。

一名消息人士称，首旅酒店集团旗下的全资子公司--首旅酒店集团(香港)控股有限公司是收购实体，也是此笔贷款的借款方。贷款综合收益为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300-350个基点。

消息人士表示，首旅酒店集团及其在香港设立的特殊目的载体为过桥贷款签订了一份支持协议(keepwell agreement)，而且预计将得到一笔境内银团贷款的再融资。

如家酒店集团也在发给媒体的新闻稿中宣布，已要求该公司股票从4月1日开始在Nasdaq市场暂停交易。

如家并非第一次在贷款市场融资。该公司在2012年2月就曾获得2.4亿美元四年期贷款，用于收购上海莫泰酒店管理有限公司。瑞士信贷与摩根大通为当时的簿记行，贷款最高综合收益为LIBOR加码460个基点，利率较LIBOR加码375个基点，并提供15个基点的流动性溢价。如家后来在2013年7月获得了1.17亿美元再融资定期贷款，利率较LIBOR加码295个基点；中国工商银行是唯一贷款行。