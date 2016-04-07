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货币新闻 | 2016年 4月 7日 星期四 10:04 BJT

芝加哥期市：小麦自一周低位反弹，但作物生长状况好于预期限制涨幅

主力玉米合约 涨0.21%至每蒲式耳3.58-3/4美元；上日收涨0.35%，创一周高位每
蒲式耳3.59美元。
    
    美国农业部公布美国冬小麦优良率为59%，超过分析师预估的57.6%。冬小麦将于今年夏
季收割。其五年平均优良率为42%。
    
    行业消息人士称，民间分析机构Informa Economics周三上调对阿根廷2015/16年的玉米
和大豆产量预期，下调对巴西大豆产量的预期。
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           464.00     1.00  +0.22%    -2.26%     465.39   45
    CBOT玉米           358.75     0.75  +0.21%    +1.20%     362.68   42
    CBOT大豆           909.00     1.00  +0.11%    -0.49%     891.95   56
    CBOT稻米            $9.77    $0.02  +0.26%    -0.31%     $10.34   27
    美国原油           $38.25    $0.50  +1.32%    +6.58%     $37.30   55
    汇率 
    欧元/美元          $1.140   $0.002  +0.18%    +0.11%
    美元/澳元           0.761    0.007  +0.93%    +0.14%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张若琪/孙国玉；审校 徐文焰/张涛)

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