芝加哥期市：小麦自一周低位反弹，但作物生长状况好于预期限制涨幅

主力玉米合约 涨0.21%至每蒲式耳3.58-3/4美元；上日收涨0.35%，创一周高位每 蒲式耳3.59美元。 美国农业部公布美国冬小麦优良率为59%，超过分析师预估的57.6%。冬小麦将于今年夏 季收割。其五年平均优良率为42%。 行业消息人士称，民间分析机构Informa Economics周三上调对阿根廷2015/16年的玉米 和大豆产量预期，下调对巴西大豆产量的预期。 ---------------------------0920GMT---------------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 464.00 1.00 +0.22% -2.26% 465.39 45 CBOT玉米 358.75 0.75 +0.21% +1.20% 362.68 42 CBOT大豆 909.00 1.00 +0.11% -0.49% 891.95 56 CBOT稻米 $9.77 $0.02 +0.26% -0.31% $10.34 27 美国原油 $38.25 $0.50 +1.32% +6.58% $37.30 55 汇率 欧元/美元 $1.140 $0.002 +0.18% +0.11% 美元/澳元 0.761 0.007 +0.93% +0.14% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/孙国玉；审校 徐文焰/张涛)