台湾汇市：台币盘初较上日尾盘微升，FED会议记录凸显谨慎看待未来升息

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透台北4月7日 - 台币兑美元 周四盘初较上日尾盘微升。汇银人士指出，由于FED会议记录凸显出决策者谨慎看待未来升息，国际美元承压令台币盘初区间偏升，惟交投转淡料暂在32.400附近整理，观望外资释出最新动向。
他们表示，台北外汇开盘一小时成交量仅1.29亿美元，量能较上日同时段更趋淡静，场上主要消化进口商在32.400下方的美元买需，至于出口商交投实属零星，外资则暂看不出明显交易方向。
〞早上很淡，都没什么交易。〞一位民营银行交易员说。
美国联邦储备理事会(美联储/FED) 3月15-16日政策会议记录显示，美联储似乎不太可能在6月前升息，因联储内部普遍担心其应对全球经济减速影响的能力有限。
今日台币实质交易区间在32.349-32.417，上日实质交易区间在32.300-32.502。
本地时间10:26，韩元兑美元 报1,155.2，上日收在1,156.1；台股加权指数 则跌0.59%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度稍有增加；目前一个月美元/台币远汇 报32.386/32.416，上日收在32.370。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.350-32.450
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--《全球汇市》美元/日圆持于17个月低点附近，FED会议记录凸显谨慎态度
--美国达拉斯联储总裁称，对升息“谨慎”并不意味着按兵不动 (完) (记者 詹静宜；审校 黄凯)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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