台湾货币市场：资金充裕短钱多且央行冲销少，短率仍有走跌压力

* 一周拆款利率区间高位走跌

* 若资金续充裕，短票利率还有下行空间

* 债券附买回利率区间低位接受度高

记者 高洁如

路透台北4月7日 - 台湾银行间短率周四续有走低压力。资金调度人士表示，提存期初资金调度余裕大增，而央行也不积极冲销短钱，使得市场短率还有续跌空间。

他们指出，大型银行开出一周同业拆款利率约0.25%，拆予票券商利率则在0.30-0.31%；而资金泛滥下大票券商所拆入的拆款则全面贴近0.30%，较上日明显滑落。

〞今天很难做，没需求啊！〞一位银行业交易员说。

交易员表示，近期中央银行委托银行代收隔夜资金的量也很消极，不过整体银行的积数并未失控，可见有不少银行在提存期初是负数操作。

本地时间12:12 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.438 32.442 台湾加权股价指数<.TWII 8,477.44 8,513.30 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.240%

--一周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.200-0.335%

--两周拆款利率区间 0.220-0.315% 0.220-0.300%

**资金充裕短票利率低位多**

短券方面，票券商表示，今日和明日的缺口虽较多，但仍不敌市场充裕的资金，市场要券的银行颇多，供给无法支应需求。

〞昨天都被框好了，续期的票都做完了，银行还多一堆钱，〞一位大型票券商交易员表示。

他们认为，以目前提存期初市场充裕的情势来看，短票利率还有走低的空间，不排除下探0.30%关卡。

今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.32-0.34%，大致同上日，区间低位成交偏多。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.328%，前日0.348%；上日区间0.29-0.36%，前日在0.30-0.36%；上日成交量54.95亿台币，前日在88.29亿台币。

今日央行定存单到期2,967亿台币，发行金额待稍晚公布；周五到期1,214亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为180亿台币，累积超额准备767亿台币、加计前期1%的超额准备为3,002亿台币。

**RP利率区间低位接受度高**

债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，市场资金实在很多，但短期内为顾及客人的意愿，尚未有降价动作；不过因资金太多的情况很普遍，因此客户对利率区间低位的接受度变高。

〞等时机成熟再说，〞一位大型证券商说。

一位大型票券商交易员表示，目前银行的资金偏多，先前钱满为患的投信情势则是趋缓一点，因此今日的资金相较上日倒是持平。

今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.40-0.41%；两者略同上日。