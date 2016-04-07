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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 07:26 BJT

****主要国家经济指标预测--4月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    
    4月7日(四) 
    2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆)          2月    盈余20,060  盈余5,208
    
    4月8日(五)
    0500 日本消费者信心指数                          3月           --       40.1
    0545 瑞士未经季节调整失业率                      3月           --       3.7%
             经季节调整失业率                                      --       3.4%
    0600 日本服务业景气判断指数                      3月           --       44.6
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                  2月         +0.5%     -0.5%
             经季节调整进口(较前月)                              -0.3%     +1.2%
             经季节调整贸易收支(亿欧元)                        顺差185   顺差189
    0645 法国年内迄今预算(亿欧元)                    2月           --     赤字92
    0645 法国工业生产(较前月)                        2月         -0.4%     +1.3%
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)             3月         +0.3%     +0.2%
                                (较上年同期)                     -0.9%     -0.8%
    0830 英国工业生产(较前月)                        2月         +0.1%     +0.3%
                     (较上年同期)                                 持平     +0.2%
             制造业产出(较前月)                                  -0.2%     +0.7%
                       (较上年同期)                              -0.7%     -0.1%
    0830 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑)        2月      逆差26.0 逆差21.99
             全球商品贸易收支(亿英镑)                        逆差102.0 逆差102.8
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                    3月        19.00      21.26
    1230 加拿大就业岗位变动(万人)                    3月      增加1.0   减少0.23
               失业率                                            7.3%       7.3%
               就业参与率                                         --       65.9%
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                  2月        -0.1%      +0.2%
             趸售销售(较前月)                                    持平      -1.7%
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段       现值    预估值
    
    4月6日(三)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         3月        12,621     -- 
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周       -15,551     --
         外资投资日本股票(亿日圆)                                +4,152     --
    
    4月7日(四)
    0645 法国经常账收支(亿欧元)                       2月       赤字39      --
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)               2月     逆差51.8      --
              进口(亿欧元)                                      433.09
              出口(亿欧元)                                      419.34      --
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                  3月        +2.6%     +0.7%
                        (较上年同期)      截至3月的三个月       +10.1%     +9.5%
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                       2月       +15.5%     +4.8%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            4月2日当周       26.7      27.0
                 四周均值(万人)                                   26.7        --
                 续请失业金人数(万人)           3月26日当周      219.1     217.3
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                       2月    增加172.2 增加147.4  
    (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 白云/王洋; 审校 王颖)

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