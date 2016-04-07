主要国家经济指标预测--4月8日****

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月7日(四) 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 2月 盈余20,060 盈余5,208 4月8日(五) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 40.1 0545 瑞士未经季节调整失业率 3月 -- 3.7% 经季节调整失业率 -- 3.4% 0600 日本服务业景气判断指数 3月 -- 44.6 0600 德国经季节调整出口(较前月) 2月 +0.5% -0.5% 经季节调整进口(较前月) -0.3% +1.2% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差185 顺差189 0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 2月 -- 赤字92 0645 法国工业生产(较前月) 2月 -0.4% +1.3% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.2% (较上年同期) -0.9% -0.8% 0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.1% +0.3% (较上年同期) 持平 +0.2% 制造业产出(较前月) -0.2% +0.7% (较上年同期) -0.7% -0.1% 0830 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑) 2月 逆差26.0 逆差21.99 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差102.0 逆差102.8 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 19.00 21.26 1230 加拿大就业岗位变动(万人) 3月 增加1.0 减少0.23 失业率 7.3% 7.3% 就业参与率 -- 65.9% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 2月 -0.1% +0.2% 趸售销售(较前月) 持平 -1.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月6日(三) 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 12,621 -- 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -15,551 -- 外资投资日本股票(亿日圆) +4,152 -- 4月7日(四) 0645 法国经常账收支(亿欧元) 2月 赤字39 -- 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 2月 逆差51.8 -- 进口(亿欧元) 433.09 出口(亿欧元) 419.34 -- 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 3月 +2.6% +0.7% (较上年同期) 截至3月的三个月 +10.1% +9.5% 1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 +15.5% +4.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月2日当周 26.7 27.0 四周均值(万人) 26.7 -- 续请失业金人数(万人) 3月26日当周 219.1 217.3 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加172.2 增加147.4 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 白云/王洋; 审校 王颖)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5