台湾资管：台债收益率低且不易建部位，大型银行转进美元等外币债

路透台北4月7日 - 台湾公债殖利率频走低，大型银行拟降台债部位转进美元、澳币及人民币等外币债；华南银行副总经理高荣成即称，将把今年原规划投资台债的一半额度，转到美元计价债券，以提升资金收益率。

受台湾央行三度降息带动，10年期指标债殖利率从降息前的1.19%附近，一路下降至目前的0.82-0.83%；五年期公债殖利率亦自0.82-0.83%降至目前的0.54-0.55%间，收益率甚至低于央行一个月期定存单利率。

银行业者称，台湾公债殖利率低，且筹码锁在特定大型银行手中，很难在市场上买到预定的目标部位，将调整投资策略，另觅投资标的。

〞我们今年的目标本来是要再增加400亿台币公债，但现在要减半了，主要是台债价格太高了。〞华南银行副总经理高荣成说,并表示挪出来的200亿台币资金将改买美元计价的高评等美元外币债。

他表示，今年以来该行已买入逾12亿美元评等A级以上、年限大都为五年以下的金融债券，且平均报酬率在2.8%左右；相较之下，台湾10年期公债殖利率目前仅0.82%，不但价格不便宜且很难买到。

另一大型银行主管亦称，以目前台湾公债殖利率水准，除非未来有更重大的利多激励，例如经济数据非常差、央行将大降息等，否则短期内殖利率下档空间将很有限，〞这么低的利率根本没有收益，买来干什么？还不如把钱转到海外债或股市。〞

面临美国FED缓升息、台债殖利率又续处低档，大型银行为分散风险、提高资金收益率，除续增美元计价金融债外，近来已进场布局澳币或纽币(新西兰元)等外币债；一大型公股银行主管即说：〞我们会稍微接一些这些外币债，但美元债不会立刻全部解回来。〞

一大型外汇银行高层也说，目前手中美元计价金融债部位已相当可观，但台币投资工具收益率实在太低了，央行未来虽有进一步降息可能，但仍持续增持经济前景较明朗的美元计价债券，并搭配收益率较好的澳币计价债券，另随人民币走稳亦将逐步建立人民币计价债券。

不过，在各大银行看谈台债后市之际，土地银行副总经理黄贞静则认为，因各国均采负利率政策，且短期内利率反转走升机率较低，短线对台债后市看法依旧乐观，加上收益率较其他投资工具略高，将持续加码长天期公债。

依土银规划，今年的目标是把目前逾700亿台债部位提高到1,000亿台币；惟黄贞静强调，倘若台债殖利率持续大幅走低，〞我们将酌减部位。〞(完)