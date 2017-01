《美国上市公司业绩公布日程表》--4月7日至4月14日

汤森路透4月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT 时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 开始日期 结束日期 公布时 公司代 业绩季度及公司名称 间 码 (日-月-年) (日-月-年) 7-4-2016 BMO CAG.N Q3 2016 ConAgra Foods Inc 7-4-2016 BMO KMX.N Q4 2016 Carmax Inc 11-4-2016 AMC AA.N Q1 2016 美国铝业 11-4-2016 15-4-2016 AMC KMI.N Q1 2016 Kinder Morgan Inc 12-4-2016 BMO FAST.OQ Q1 2016 Fastenal Co 12-4-2016 AMC CSX.OQ Q1 2016 CSX Corp 13-4-2016 BMO JPM.N Q1 2016 摩根大通 14-4-2016 BMO DAL.N Q1 2016 达美航空(Delta Air Line) 14-4-2016 BMO PGR.N 2016年3月 Progressive Corp 14-4-2016 BMO PNC.N Q1 2016 PNC Financial Services Group Inc 14-4-2016 BMO BLK.N Q1 2016 贝莱德(Blackrock) 14-4-2016 10:45 BAC.N Q1 2016 美国银行 14-4-2016 12:00 WFC.N Q1 2016 富国银行(Wells Fargo) 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚;审校 张荻)