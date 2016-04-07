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市场报道 | 2016年 4月 7日 星期四 10:57 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月7日至4月14日

汤森路透4月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT
时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 
    
 开始日期    结束日期     公布时   公司代   业绩季度及公司名称
                          间       码       
 (日-月-年)  (日-月-年)                                                               
 7-4-2016                 BMO      CAG.N    Q3 2016 ConAgra Foods Inc 
 7-4-2016                 BMO      KMX.N    Q4 2016 Carmax Inc 
 11-4-2016                AMC      AA.N     Q1 2016 美国铝业
 11-4-2016   15-4-2016    AMC      KMI.N    Q1 2016 Kinder Morgan Inc 
 12-4-2016                BMO      FAST.OQ  Q1 2016 Fastenal Co 
 12-4-2016                AMC      CSX.OQ   Q1 2016 CSX Corp 
 13-4-2016                BMO      JPM.N    Q1 2016 摩根大通
 14-4-2016                BMO      DAL.N    Q1 2016 达美航空(Delta Air Line) 
 14-4-2016                BMO      PGR.N    2016年3月 Progressive Corp 
 14-4-2016                BMO      PNC.N    Q1 2016 PNC Financial Services Group Inc 
 14-4-2016                BMO      BLK.N    Q1 2016 贝莱德(Blackrock)
 14-4-2016                10:45    BAC.N    Q1 2016 美国银行 
 14-4-2016                12:00    WFC.N    Q1 2016 富国银行(Wells Fargo) 
      
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王兴亚；审校 张荻)

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